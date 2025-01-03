Какие законы Астраханской области вступили в силу с января 2025 года

Изменения в налоговом законодательстве, пособие на питание детям погибших (безвестно отсутствующих) участников СВО, обучающимся в общеобразовательных организациях, бесплатный проезд в общественном транспорте для сопровождающих детей-инвалидов - председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов сообщил, какие из законов, принятых в 2024 году, вступили в силу с 1 января 2025-го.