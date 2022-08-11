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Улицы Уссурийска 10 августа останутся без холодной воды

Улицы Уссурийска 10 августа останутся без холодной воды

Сегодня, 10 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улице Орджоникидзе, дом 40 — администратиное здание.

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