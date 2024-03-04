Тренер Игнатьев заявил, что "Сочи" будет тяжело бороться за выживание в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что считает небольшими шансы футбольного клуба "Сочи" на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2023-24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии