Тренер Игнатьев заявил, что "Сочи" будет тяжело бороться за выживание в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что считает небольшими шансы футбольного клуба "Сочи" на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2023-24.