В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Последней активностью депутата был пост в его Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан.