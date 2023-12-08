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Иномарки и большегрузы: не менее пяти ДТП случилось на трассе М-4 «Дон»

Массовое ДТП произошло в 06:20 на 1065 км +300 м автодороги (Аксайский район). Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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