РОСБАЛТ
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РОСБАЛТ

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«Проблемная коалиция Макрона»: СМИ узнали об отказе стран отправить войска на Украину

«Проблемная коалиция Макрона»: СМИ узнали об отказе стран отправить войска на Украину

Париж разослал письма десяткам государств, демонстративно проигнорировав ФРГ. Президент Франции Эмманюэль Макрон ищет союзников и пытается создать коалицию западных стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину, однако ряд стран уже выступили против.

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Комментарии
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Eduard
Никто Украине и подкупленому Президенту &quot;Просроченому&quot; ничего не должен,темболее людей на смерть отправлять!
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17 час.
Eduard
Как могут дурачить граждае Европы и отправлять Украине,где сбили их самолет ? Надо совсем тупыми быть!
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17 час.
Eduard
Давно намекаю,что пора снести Эйфелеву башню!
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17 час.

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