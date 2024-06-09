«Проблемная коалиция Макрона»: СМИ узнали об отказе стран отправить войска на Украину

Париж разослал письма десяткам государств, демонстративно проигнорировав ФРГ. Президент Франции Эмманюэль Макрон ищет союзников и пытается создать коалицию западных стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину, однако ряд стран уже выступили против.
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