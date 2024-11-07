На содержание двух снежных свалок в Калуге планировали потратить 15 млн руб

На содержание снежных свалок в районе деревни Доможирово и 3-го Академического проезда из бюджета были готовы выделить 15 миллионов рублейНа содержание снежных свалок в районе деревни Доможирово и 3-го Академического проезда из бюджета были готовы выделить 15 миллионов рублей.