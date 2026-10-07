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Царьград

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РСТ зафиксировал десятки жалоб русских туристов на кишечную инфекцию в отеле Турции

РСТ зафиксировал десятки жалоб русских туристов на кишечную инфекцию в отеле Турции

Туристы в Турции жалуются на антисанитарию.Российский союз туриндустрии сообщил о 23 обращениях с жалобами на здоровье от туристов, проживающих в отеле Bosphorus Sorgun в Турции.

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