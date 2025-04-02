В России хотят запретить печатать на этикетках "лики святых и былинных героев"

Также предложили бороться с патентными троллями В Совфеде предложили создать реестр запрещенных в торговле образов, чтобы патриотически настроенные россияне и верующие не воспринимали неоднозначно продукцию с этикетами, на которых изображены, например, лики святых, кресты или былинные герои, пишет "Парламентская газета".