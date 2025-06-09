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Трамп назвал его «большим наркоманом»: незадолго до ссоры Маск подрался с министром финансов Бессентом

Трамп назвал его «большим наркоманом»: незадолго до ссоры Маск подрался с министром финансов Бессентом

После скандала с Маском Трамп назвал его в частных разговорах «большим наркоманом». А незадолго до ссоры Маск подрался с министром финансов Бессентом, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

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