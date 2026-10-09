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Лига 1. «Ланс» — «Лион». Прямая трансляция матча: смотреть онлайн

Лига 1. «Ланс» — «Лион». Прямая трансляция матча: смотреть онлайн

В пятницу, 9 октября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ланс» и «Лион».

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