Полицейские Невьянска » в преддверии нового учебного года провели профилактическую беседу по предупреждению мошенничества с директорами школ

МО МВД России "Невьянский" BrisperСотрудники полиции МО МВД России «Невьянский» в преддверии нового учебного года провели профилактическую беседу по предупреждению мошенничества с директорами школ Невьянского района.
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