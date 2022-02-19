Каждому от 1 200 рублей: новую доплату готовят для миллионов россиян

Очень важную доплату для миллионов россиян планируют увеличить в скором времени. Так, депутат Государственной Думы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, сообщается на сайте RT.
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