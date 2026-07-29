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Аргументы и Факты

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Мурашко рассказал о создании единой электронной медкарты россиян

Мурашко рассказал о создании единой электронной медкарты россиян

Государственные поликлиники должны хранить результаты обследований, сведения о прививках и историю лечения пациента в единой электронной медицинской карте, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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