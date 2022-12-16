Стефанос Циципас: «Джокович – перфекционист, который вывел теннис на другой уровень. Не думаю, что он хоть чем-то пренебрегает»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, чем его вдохновляет Новак Джокович. «Он самый крепкий и самый стабильный.

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