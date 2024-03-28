В Stellar Blade на релизе не будет фоторежима, но разработчики прислушаются к отзы...

В Stellar Blade на релизе не будет фоторежима, но разработчики прислушаются к отзывам игроковРазработчики грядущего трехмерного экшена Stellar Blade сообщили в свежем интервью изданию Famitsu о том, что в их проекте на релизе не будет фоторежима.
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