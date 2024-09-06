Подав заявку в БРИКС, Турция показала фигу ЕС

4 сентября помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подает заявку на полноправное членство в блоке БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и что организация рассмотрит его в преддверии грядущего саммита этой осенью, сообщила газета “Коммерсант”.