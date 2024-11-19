Пациентку с запущенной формой рака спасли в Алматы

Женщина обратилась к врачам с опухолью в стадии распада. Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, 45-летняя женщина обратилась в Алматинский онкологический центр с диагнозом рак левой молочной железы в стадии распада.
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