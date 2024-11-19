Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Пациентку с запущенной формой рака спасли в Алматы

Пациентку с запущенной формой рака спасли в Алматы

Женщина обратилась к врачам с опухолью в стадии распада. Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, 45-летняя женщина обратилась в Алматинский онкологический центр с диагнозом рак левой молочной железы в стадии распада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх