Вкусное и сытное блюдо индийской кухни под названием Алу патра (или алупатры) представляет собой обжаренные картофельные рулеты.
Алу патра
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Вкусное и сытное блюдо индийской кухни под названием Алу патра (или алупатры) представляет собой обжаренные картофельные рулеты.
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