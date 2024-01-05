Криптобиржа BingX стала официальным криптовалютным партнером ФК «Челси»

Популярная криптовалютная биржа BingX объявила о своем партнерстве с футбольным клубом "Челси" на оставшуюся часть сезона 2023/2024 и дальнейшие два сезона 2024/2025 и 2025/2026, став официальным партнером игровой формы и тренировочной одежды для мужской команды.