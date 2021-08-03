Немецкий пенсионер заплатит штраф за танк «Пантера» в подвале

В Германии 84-летний пенсионер получил 14 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 250 тыс. евро за незаконное хранение танка и оружия времен Второй мировой войны.
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