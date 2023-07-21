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Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах

Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах

12 июля 1928 года советский ледокол «Красин» взял на борт всех выживших участников полярной экспедиции на потерпевшем крушение дирижабле «Италия», показав разительный контраст предшествующим попыткам всевозможных горе-спасателей ряда европейских стран, чаще всего колебавшихся между пустым «пиаром» и вопиющей безграмотностью, недопустимой на суровых просторах Арктики… Собственно, главная причина полёта итальянского дирижабля к Северному Полюсу тоже заключалась, прежде всего, в желании её руководителя, генерала Умберто Нобиле и его непосредственного начальства, во главе с итальянским диктатором Бенито Муссолини, показать всему миру успехи захватившего власть в стране фашистского режима.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Мир пока не готов к добрым поступкам.
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