Диагноз: позднее зажигание

Все-таки не зря придумано столько анекдотов про эстонскую медлительность. Еще в мае поляки, литовцы и латыши озаботились вдруг вопросами топонимики: вместо Калининграда в Польше рекомендовано использовать название Крулевец, в Литве — Караляучюс, в Латвии — Караляучи.