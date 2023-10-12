Диагноз: позднее зажигание

Все-таки не зря придумано столько анекдотов про эстонскую медлительность. Еще в мае поляки, литовцы и латыши озаботились вдруг вопросами топонимики: вместо Калининграда в Польше рекомендовано использовать название Крулевец, в Литве — Караляучюс, в Латвии — Караляучи.
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