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Украину ждёт судьба послевоенной Германии – Смирнов

Украину ждёт судьба послевоенной Германии – Смирнов

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина может повторить судьбу Германии после окончания СВО.

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Комментарии
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Eduard
Мы Германию обьединили,а они нашу Украину украсть хотят,причем под базы НАТО,тоесть против нас.Как вам?
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13 час.
Eduard
Так сейчас воруют чужие земли обещая..нет не бусы,а гамбургеры!Вот только &quot;Украина&quot;не просто слово,а недра,богатства.Врят ли гамбургер это стоит!
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13 час.
Eduard
Они сами на Майдане выбрали свою судьбу!
Ответить
13 час.

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