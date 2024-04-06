Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина может повторить судьбу Германии после окончания СВО.
Украину ждёт судьба послевоенной Германии – Смирнов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мы Германию обьединили,а они нашу Украину украсть хотят,причем под базы НАТО,тоесть против нас.Как вам?
Ответить
13 час.
Eduard
Так сейчас воруют чужие земли обещая..нет не бусы,а гамбургеры!Вот только "Украина"не просто слово,а недра,богатства.Врят ли гамбургер это стоит!
Ответить
13 час.
Eduard
Они сами на Майдане выбрали свою судьбу!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии