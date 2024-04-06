Украину ждёт судьба послевоенной Германии – Смирнов

Eduard Мы Германию обьединили,а они нашу Украину украсть хотят,причем под базы НАТО,тоесть против нас.Как вам?

Eduard Так сейчас воруют чужие земли обещая..нет не бусы,а гамбургеры!Вот только "Украина"не просто слово,а недра,богатства.Врят ли гамбургер это стоит!