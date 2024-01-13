Кения отправит в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства: Стали известны детали

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства. Об этих планах, а также о договорённостях экспортировать рабочие руки в Германию, Израиль, Сербию - в общей сложности 310 000 человек - официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед сообщал 9 января.