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Кения отправит в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства: Стали известны детали

Кения отправит в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства: Стали известны детали

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства. Об этих планах, а также о договорённостях экспортировать рабочие руки в Германию, Израиль, Сербию - в общей сложности 310 000 человек - официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед сообщал 9 января.

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