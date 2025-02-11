Рассказываем какие праздники упакованы в 11 февраля. Разбираем свои даты: *️⃣День латте + День мятных лепешек – не знаем, как они сочетаются, но это определенно намек на то, чтобы мы почувствовали вкус жизни *️⃣День довольных одиночеством + День "Заведи себе друга" – неважно, "в домике" вы сегодня или в центре внимания, главное, чтобы вам было хорошо в этом состоянии *️⃣День изобретателей + День девочек и женщин в науке + День бабушкиных достижений – а теперь взбодрились, поверили в себя и пошли создавать что-то очень классное.