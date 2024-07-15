Если очень захочется нового: оригинальное ружье Ларсена-Винтеросса

Затворная коробка дробовика конструкции Ларсена-Винтеросса. Трудно себе представить устройство более замысловатое, особенно зная, что система подачи патронов при помощи «скобы Генри» была известна еще с 1860 года.
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