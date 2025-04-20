🇺🇦 "ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ОТ КОШЕВОГО: КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛБОЁБ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ" Ах, какая трогательная традиция - каждый год какой-нибудь "юморист" напоминает нам, что украинский юмор - это диагноз.
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🇺🇦 "ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ОТ КОШЕВОГО: КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛБОЁБ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ" Ах, какая трогательная традиция - каждый год какой-нибудь "юморист" напоминает нам, что украинский юмор - это диагноз.
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