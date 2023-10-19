«Полотно уже проседало»: глава поселка, где обрушился мост, прокомментировал ЧП

Предпосылки к обрушению автомобильного моста в Чулымском районе были. Эксперт осматривал переправу в Базовском сельсовете Чулымского района за месяц до обрушения, но не обнаружил предпосылок к скорому ЧП.
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