Макговерн раскритиковал бывшего госсекретаря США Помпео за высказывания о Путине Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что отличная учеба в школе не смогла одарить экс-главу ЦРУ и Госдепартамента США Майка Помпео мудростью.
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