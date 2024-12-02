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В США раскритиковали Помпео за высказывания о Путине

В США раскритиковали Помпео за высказывания о Путине

Макговерн раскритиковал бывшего госсекретаря США Помпео за высказывания о Путине Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что отличная учеба в школе не смогла одарить экс-главу ЦРУ и Госдепартамента США Майка Помпео мудростью.

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