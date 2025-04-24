Воображаемые друзья: чем опасен новый тренд с «превращением» питомца в человека

У молодежи новый тренд: при помощи искусственного интеллекта они превращают своих питомцев в… людей. «Вечерняя Москва» пообщалась с детским психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии личности СПбГУ и узнала, чем современников привлекает такое развлечение.