Обстрелы Донецка - не агония украинского режима, а точный расчёт Камрад taksisto из Донецка пишет:"Сегодня, листая интернет, нашла интересное мнение: обстрелы Донецка - не агония, а наивный расчет негодяев: рано или поздно додолбать Донбасс до такой степени, чтобы люди прокляли заступничество РФ и запросили мира любой ценой.
Подлежат ликвидации?
Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Ну неужели украинцы такие глупые, что не могут предпринять и планировать никаких операций без Запада? Не надо ничего и никого приплетать, если нет точных доказательств. Гражданские самолеты в этой зоне не летают. Надо спросить у Путина. Может быть, они тоже случайно взорвали гранату в самолете, как это было с самолетом Пригожина. Хорошо бы поменьше домыслов, побольше фактов!
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5 час.
СД
Семен Дремин
ТАМ ГОЛОВЫ НЕТ,ЕСТЬ АМБИЦИИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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1 час.
МР
Матрена Редькина
Жаль, что внутренних своих врагов мы в прицел не видим... А надо бы!...
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21 мин.
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