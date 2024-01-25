Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Матрена Редькина
    Жаль, что внутренних своих врагов мы в прицел не видим... А надо бы!...Подлежат ликвидации?
  • Елена Смирнова
    странный вы человек, даже ничего так и не поняли, до свидания😉Идиот и его СТАДО...
  • Александр Бурачевский
    В статье написано: "Подлинное имя проводницы, которая выкинула". А что на железных дорогах работают и кондуктора - я ...Идиот и его СТАДО...

Подлежат ликвидации?

Подлежат ликвидации?

Обстрелы Донецка - не агония украинского режима, а точный расчёт   Камрад taksisto из  Донецка   пишет:"Сегодня,  листая интернет, нашла интересное мнение: обстрелы  Донецка - не агония, а  наивный   расчет негодяев: рано или поздно додолбать Донбасс до такой степени, чтобы люди прокляли заступничество РФ и запросили мира любой ценой.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Ну неужели украинцы такие глупые, что не могут предпринять и планировать никаких операций без Запада? Не надо ничего и никого приплетать, если нет точных доказательств. Гражданские самолеты в этой зоне не летают. Надо спросить у Путина. Может быть, они тоже случайно взорвали гранату в самолете, как это было с самолетом Пригожина. Хорошо бы поменьше домыслов, побольше фактов!
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5 час.
СД
Семен Дремин
ТАМ ГОЛОВЫ НЕТ,ЕСТЬ АМБИЦИИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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1 час.
МР
Матрена Редькина
Жаль, что внутренних своих врагов мы в прицел не видим... А надо бы!...
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21 мин.

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