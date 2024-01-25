Подлежат ликвидации?

ГФ

Герман Фролов

Ну неужели украинцы такие глупые, что не могут предпринять и планировать никаких операций без Запада? Не надо ничего и никого приплетать, если нет точных доказательств. Гражданские самолеты в этой зоне не летают. Надо спросить у Путина. Может быть, они тоже случайно взорвали гранату в самолете, как это было с самолетом Пригожина. Хорошо бы поменьше домыслов, побольше фактов!