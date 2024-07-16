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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Моргунов: «На Олимпиаде‑2024, наверное, посмотрю все виды. Там ребята очень сильные, показывают нечеловеческие результаты»

«Уже закончились соревнования. Вижу, что Полина (Кнороз, девушка Моргунова – Sports) плачет. Я испугался.

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