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«Волгарь» ответил Канчельскису на претензии из-за юбилея «Фиорентины»

«Волгарь» ответил Канчельскису на претензии из-за юбилея «Фиорентины»

Главный тренер «Волгаря» Игорь Колыванов объяснил, что астраханский клуб отказался переносить матч с брянским «Динамо» из-за заранее приобретённых авиабилетов, оплаченной гостиницы и сложностей с изменением графика.

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