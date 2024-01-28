Путин-Лукашенко: Нацизм будет добит

Алексей Горшков

Мне кажется это - наверное,хуже ГЕНОцида,но не ГЕНОцид! Почему я в этом слове "ГЕНО-" выделяю? Подчёркиваю,что само слово указывает на гены - т.е. на уничтожение по ЭТНИЧЕСКОМУ принципу - там НЕ ЭТО было! Я бы не сказал и так, как советская наука утверждала - ПОЛИТИЧЕСКОГО принципа я так же не вижу - не все уничтожаемые были членами Коммунистической партии,или убеждёнными последователями коммунистической идеи,как нас учили. Уничтожали ВСЕХ - вне зависимости от этнической и политической принадлежности! ПОВТОРЯЮ: это ХУЖЕ геноцида,но не геноцид! Насколько я знаю - СЛОВА-ТО ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ !!! Что касается долгов. Мне неприятно было узнать,что евреям-блокадникам выплачивают какие-то компенсации. Выплачивать - так ВСЕМ,независимо от национальности! Чем еврей-блокадник лучше блокадника,скажем,чувашина? Больше страдал?! Зачем одну нацию другим противопоставлять? В некоторых случаях выделение уместно - скажем фронт или тыл врага. Противник,как известно,выделял евреев и цыган - они действительно больше других рисковали. Но тыловой-то Ленинград?!