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Путин-Лукашенко: Нацизм будет добит

Путин-Лукашенко: Нацизм будет добит

Вчера главы России и Белоруссии на памятных мероприятиях к 80-летию снятия блокады Ленинграда в унисон произнесли важнейшие слова о готовности добить нацизм Запада — фактически дали клятву друг другу и русскому народу.

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Комментарии
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igor kim
Фашизм может победить только социализм.
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15 час.
Алексей Горшков
Мне кажется это - наверное,хуже ГЕНОцида,но не ГЕНОцид! Почему я в этом слове &quot;ГЕНО-&quot; выделяю? Подчёркиваю,что само слово указывает на гены - т.е. на уничтожение по ЭТНИЧЕСКОМУ принципу - там НЕ ЭТО было! Я бы не сказал и так, как советская наука утверждала - ПОЛИТИЧЕСКОГО принципа я так же не вижу - не все уничтожаемые были членами Коммунистической партии,или убеждёнными последователями коммунистической идеи,как нас учили. Уничтожали ВСЕХ - вне зависимости от этнической и политической принадлежности! ПОВТОРЯЮ: это ХУЖЕ геноцида,но не геноцид! Насколько я знаю - СЛОВА-ТО ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ !!! Что касается долгов. Мне неприятно было узнать,что евреям-блокадникам выплачивают какие-то компенсации. Выплачивать - так ВСЕМ,независимо от национальности! Чем еврей-блокадник лучше блокадника,скажем,чувашина? Больше страдал?! Зачем одну нацию другим противопоставлять? В некоторых случаях выделение уместно - скажем фронт или тыл врага. Противник,как известно,выделял евреев и цыган - они действительно больше других рисковали. Но тыловой-то Ленинград?!
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14 час.

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