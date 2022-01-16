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Экономического чуда не будет. Конец эпохи бедности Зеленский и его команда понимают по-своему

Экономического чуда не будет. Конец эпохи бедности Зеленский и его команда понимают по-своему

Всемирный банк опубликовал неутешительный прогноз развития украинской экономики в 2022 году. Аналитики Банка считают, что ВВП Украины вряд ли поднимется выше 3,2%.

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