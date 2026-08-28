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Гагин раскрыл планы ВСУ перед началом СВО и назвал цели наступления

Гагин раскрыл планы ВСУ перед началом СВО и назвал цели наступления

Россия в феврале 2022 года сорвала готовившийся Киевом сценарий наступления на Донбасс, заявил военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин.

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