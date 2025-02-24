Китай пробурил скважину на 11 километров. Что нашли ученые на глубине и почему бурение остановилось

Есть. Там бирочки пришиты. Начальник штаба приказал. На бирочке так и написано: Навоз 1975 года.

Модест

Вот интересно, как слой угля оказался на глубине 1,5 километра, под слоями гранита и базальта. Кто это древние ископаемые ёлки таким слоем тяжеленной породы завалил? Или что-то не сходится сальдо с бульдой в геологии и определении возраста пород и слоёв.