Китай пробурил скважину на 11 километров. Что нашли ученые на глубине и почему бурение остановилось

Китай завершил бурение самой глубокой скважины в Азии. Бур прошел до 10 910 метров. На глубине, где температура и давление достигают экстремальных значений, ученые нашли слои возрастом 540 млн лет, до рекорда оставалось всего несколько метров.
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