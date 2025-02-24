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Китай пробурил скважину на 11 километров. Что нашли ученые на глубине и почему бурение остановилось

Китай пробурил скважину на 11 километров. Что нашли ученые на глубине и почему бурение остановилось

Китай завершил бурение самой глубокой скважины в Азии. Бур прошел до 10 910 метров. На глубине, где температура и давление достигают экстремальных значений, ученые нашли слои возрастом 540 млн лет, до рекорда оставалось всего несколько метров.

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Комментарии
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Модест
Есть. Там бирочки пришиты. Начальник штаба приказал. На бирочке так и написано: Навоз 1975 года.
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1 д.
Karmadon
Вы по ним ходите.
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20 час.
Модест
Вот интересно, как слой угля оказался на глубине 1,5 километра, под слоями гранита и базальта. Кто это древние ископаемые ёлки таким слоем тяжеленной породы завалил? Или что-то не сходится сальдо с бульдой в геологии и определении возраста пород и слоёв.
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18 час.
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