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The Eurasia Daily news agency

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"Two majors" assessed the prospect of depletion of the Ukrainian air defense

"Two majors" assessed the prospect of depletion of the Ukrainian air defense

The enemy may now have about 4 thousand missile systems, which are more or less suitable for combating reactive "Geraniums," the telegram channel "Two Majors" writes.

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