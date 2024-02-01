Госдума приняла закон о «наливайках»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что регионы после принятия закона смогут ограничивать время продажи в том числе слабого алкоголя в точках общепита (исключая рестораны), в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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