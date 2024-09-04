4 сентября 2024 года Банк России опубликовал проект указания с новыми тарифами ОСАГО

4 сентября 2024 года ЦБ России опубликовал проект директивы, содержащей новые тарифы по ОСАГО. В каких городах и регионах скоро страховка подорожает, а в каких подешевеет? Как ранее сообщал портал «Автосправочная.
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