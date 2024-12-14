О непонимании Западом культуры и психологии русских можно писать книги. Но зачем? Вполне достаточно одного предложения: "В английском нет понятия Совесть"

Что. что-же пошло не так?. Да ничего такого, просто русские ушли в игнор. Русские, испуганные Сирией, лишенные масла и майонеза и введенные в панику ударами по территории РФ, должны были возмутиться и бежать свергать Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии