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Медвежий угол

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О непонимании Западом культуры и психологии русских можно писать книги. Но зачем? Вполне достаточно одного предложения: "В английском нет понятия Совесть"

О непонимании Западом культуры и психологии русских можно писать книги. Но зачем? Вполне достаточно одного предложения: "В английском нет понятия Совесть"

Что. что-же пошло не так?. Да ничего такого, просто русские ушли в игнор. Русские, испуганные Сирией, лишенные масла и майонеза и введенные в панику ударами по территории РФ, должны были возмутиться и бежать свергать Путина.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Мучиться,пыль  глотать😆
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8 час.
Сергей К
так точно conscience - совесть, к примеру и еще есть слова из того же ряда
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8 час.
СК
Сергей К
на их жизнь хватит
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8 час.

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