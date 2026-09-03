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Выставка картин, написанных нефтью, открылась в Югре

Выставка картин, написанных нефтью, открылась в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября, ФедералПресс. В Ханты-Мансийске стартовала выставка Альфеи Мухаметовой «Золото древней Земли», которая посвящена 70-летнему юбилею художницы.

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