«Есть книги, на столе тарелка с фруктами», — член наблюдательной комиссии раскрыла, как выглядит новая ВИП-камера Блиновской в СИЗО

Первые дни Елены Блиновской в СИЗО были очень тяжелыми. Девушка не могла смириться с этой реальностью, ничего не ела, ни с кем не общалась и молила только об одном: чтобы ей разрешили свидания и звонки с родными людьми.
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