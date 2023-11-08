Объем кредитов россиян впервые превысил 100 трлн рублей

Общий объем кредитования населения и бизнеса по итогам сентября составил 101,2 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев этого года на 19 процентов, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на данные ЦБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии