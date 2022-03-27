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«Атлетико» интересуется защитником «Челси» Алонсо

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо по окончании сезона может продолжить карьеру в Ла Лиге. 31-летним игроком сборной Испании интересуется «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

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