Мария Аронова раскрыла неожиданное поведение Сергея Безрукова

Мария Аронова рассказала о работе с Сергеем Безруковым на съёмках «Бригады» в 2001 году. Несмотря на опасения звездной болезни у Безрукова, актёр удивил всех простотой и исключил статусные барьеры, что сделало съёмочный процесс поистине приятным.