Снова попалась на лжи: брат Меган Маркл опроверг ее «правдивые истории» о детстве

Томас Маркл-младший высмеял сестру за ее «новую фамилию». Как утверждает ее брат, Меган в юности никогда не готовила LEGION-MEDIA58-летний Томас Маркл, единокровный брат Меган, раскритиковал кулинарное телешоу герцогини, стартовавшее на Netflix.