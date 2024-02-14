Астахов предупредил, что у подростков могут конфисковать имущество за фейки

Подростки могут попасть под статью за распространение фейков об армии. Об этом Астахов заявил во время комментирования подписанного президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о конфискации имущества за фейки об армии в эфире своей авторской программы на радио.
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