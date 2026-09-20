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Аргументы и Факты

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Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года

Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года

Явка избирателей на выборах в Госдуму девятого созыва превысила итоговый показатель кампании 2016 года.

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